DE
FR

Consentement présumé
Une association marche de Genève à Berne pour le don d'organes

En Suisse, l'application du principe de consentement présumé pour le don d'organes, accepté en votation 2022, se fait attendre. L'association Mahana4kids est partie samedi de Genève à pied jusqu'à Berne, pour interpeller le gouvernement et sensibiliser à la cause.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
L'association va demander à la Confédération d'accélérer l'application du consentement présumé en Suisse.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Son but: arpenter 190 km en sept jours, jusqu'au 12 septembre, pour sensibiliser au don d'organes. L'association va demander au gouvernement d'accélérer l'application du consentement présumé en Suisse.

A lire aussi
L'opposition au don automatique d'organes pourra être introduite dès 2025
Consentement présumé
L'opposition au don automatique d'organes pourra être introduite dès 2025
Des foies suisses compatibles partent à l'étranger alors que des patients meurent
Une «situation préoccupante»
Des Suisses meurent en attendant un foie… envoyé à l’étranger

Quelques bénéficiaires de greffes, des parents d'enfants greffés, une professeure de médecine spécialiste de la question et des volontaires seront de la partie. Une quinzaine de participants au moins seront présents à toutes les étapes, estime Patrick Terrapon, président de Mahana4kids, contacté par Keystone-ATS.

En 2022, la population avait approuvé en votation le principe du consentement présumé de don d'organes. Ce principe qualifie tout le monde comme donneur, sauf en cas d'indication contraire. Mais depuis, la loi n'est toujours pas appliquée. «Comme tout le monde pense que c'est acquis, on ne parle plus du don d'organes aujourd'hui», déplore Patrick Terrapon.

En soutien aux enfants

Un silence d'autant plus dangereux que «lorsque les familles sont face à un décès soudain, il est trop tard. Elles sont en plein deuil et ne peuvent pas prendre cette décision», avertit le fondateur de l'association. Cette marche est donc l'occasion de sensibiliser les gens rencontrés sur le chemin à continuer de parler du don d'organes avec leurs proches, en attendant que la loi soit appliquée.

L'association compte remettre une lettre au Conseil fédéral. Elle espère pouvoir être accueillie par un membre du gouvernement.

En 2023, des membres de Mahana4kids avaient déjà fait une marche de Berne à Genève pour promouvoir leur association. Arrivés à Genève, ils étaient aussitôt prêts à repartir. Le temps d'organiser cette deuxième marche, ils ont réalisé que le principe de consentement présumé n'était toujours pas appliqué.

Mahana4life, tiré d'un nom tahitien signifiant «chaleur humaine», soutient principalement les enfants greffés du foie et leurs familles. Selon les statistiques, 1,4 personne en moyenne meurt chaque semaine en Suisse à cause du manque de donneur, rappelle l'association. «Tout ce qu'on peut transmettre par cette action, c'est peut-être déjà une vie de sauvée», soutient Patrick Terrapon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus