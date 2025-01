Des escrocs se font passer pour la police cantonale vaudoise afin d’extorquer de l’argent. Leur méthode? Des accusations fictives de crimes graves et des menaces financières. L'eCop François nous explique comment nous protéger.

Colin Musique et Brice Denver: attention aux faux policiers qui vous traitent de pédophiles!

«Dix ans de prison et des milliers de francs d'amende»

Si vous paniquez à la lecture d'un email vous accusant d'être un pédophile, souvenez-vous que Colin Musique n'existe pas. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Depuis plusieurs semaines, une nouvelle série d’emails au faux sergent s’abat sur la Suisse. Ces escrocs, se faisant passer pour la police cantonale vaudoise, envoient des courriels alarmants aux citoyens.

Ils les accusent à tort d’avoir consulté des contenus pédopornographiques sur internet. Leur objectif: extorquer de l’argent bien sûr, en jouant sur la peur et l’émotion.

Une arnaque bien rodée

Ces messages frauduleux, signés de noms fictifs comme «Brice Denver» ou «Colin Musique», affirment que les forces de l’ordre ont repéré le destinataire sur des sites X impliquant des mineurs. «Les escrocs incluent un lien qui est en fait une adresse e-mail, pas une URL, explique l’eCop François, qui s’est largement penché sur le sujet. Ils vous demandent de vous justifier sur vos soi-disant visionnements de contenus pédophiles», développe le spécialiste de la cybercriminalité.

Dans un second temps, les malfaiteurs proposent un «arrangement financier» pour éviter un prétendu procès. «Ils réclament des milliers de francs et menacent de lourdes peines de prison, jusqu’à dix ans, relate l’eCop. Ils insistent sur l’idée que tout le monde saura que vous êtes un pédocriminel, jouant sur la peur de perdre sa famille et sa réputation.»

Une arnaque qui persiste

C’est ce que les policiers appellent une arnaque à la menace creuse, conçue pour provoquer une réaction émotionnelle immédiate. Ce stratagème n’est pas nouveau.

François Nanchen confirme. «Ce type d’email tourne depuis un moment. Si on observe une nouvelle vague, c’est probablement parce que les réseaux derrière cette arnaque ont récupéré une nouvelle liste d’adresses électroniques», analyse le chargé de prévention de la police cantonale vaudoise.

Ces escroqueries proviennent souvent d’Afrique de l’Ouest, notamment de Côte d’Ivoire, où ces réseaux sont bien établis. Et le procédé est malin. Si certaines victimes, inquiètes, dénoncent le courriel à la police, «celles qui paient ont souvent quelque chose à se reprocher et ne viennent pas porter plainte», souligne celui qui cartonne sur Instagram.

Comment repérer et éviter l’arnaque?

La police cantonale vaudoise rappelle qu’elle ne demanderait jamais de «justifications» par e-mail. En cas de suspicion réelle, les citoyens seraient convoqués ou visités directement par des agents.

Par ailleurs, la police ne communique jamais avec des adresses e-mail de services gratuits comme Gmail. La consigne est simple: ne pas répondre à ces courriels, ne cliquer sur aucun lien et les supprimer immédiatement.

Une touche d’humour face à la fraude

Malgré la gravité de ces actes, certaines anecdotes prêtent à sourire. Ainsi, l’eCop François évoque les noms farfelus choisis par les escrocs, comme le fameux «Colin Musique», qui lui a même inspiré une chanson humoristique.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre poste de police le plus proche. Restez vigilants face à ces tentatives de fraude, qui jouent sur la peur pour piéger les victimes.