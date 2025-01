La Police cantonale fribourgeoise a arrêté au mois de décembre un auteur présumé dans le cadre d’une enquête sur les arnaques de type marabout. L’homme pourrait avoir escroqué plusieurs victimes dans le canton et en Suisse romande.

L'homme pourrait faire partie d’un réseau d’escroqueries au marabout, précise le communiqué de la Police cantonale fribourgeoise. (Image symbolique) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le suspect âgé de 30 ans a été interpellé à la suite d’une plainte déposée pour escroquerie, a précisé mercredi la police. D’origine guinéenne et domicilié en France, il pourrait faire partie d’un réseau d’escroqueries au marabout, précise le communiqué. L'homme a été placé en détention provisoire.

L'individu aurait soutiré d’importantes sommes d’argent à des individus rencontrant des problèmes d’ordre sentimental, notamment «en leur promettant un avenir plus radieux grâce à des rituels et prières». Les victimes, sous influence, versent alors des sommes d’argent devant servir au soi-disant rituel.

L’escroc présumé promet ensuite la restitution des fonds à la fin du traitement. «Ce qui n’est évidemment jamais le cas», avertit la police. L'an passé, une dizaine d’escroqueries du même type ont été annoncées. Les cas se sont déroulés entre fin juillet et début août ainsi qu’entre fin novembre et début décembre. Le préjudice total s’élève à plus de 230'000 francs, relève encore la police. Plusieurs enquêtes sont en cours.