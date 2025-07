Au 1er juin 2025, 3932 logements étaient annoncés vacants dans le canton, dont 1173 disponibles uniquement à la vente. (Image prétexte) Photo: keystone-sda.ch

Le nombre de logements vacants a diminué par rapport à l’année dernière dans le canton de Vaud. Au 1er juin 2025, 3932 logements étaient annoncés vacants dans le canton, dont 1173 disponibles uniquement à la vente.

Par rapport à l’année dernière, le nombre de logements vacants baisse de 270 unités (190 objets à louer et 80 destinés à la vente), écrit Statistique Vaud mardi dans un communiqué. Le taux provisoire se monte à 0,89% au 1er juin 2025 et sera définitif en fin d’année.

Des contrastes importants selon les régions

Les districts du canton vivent des situations contrastées. Le taux est le plus bas dans le district de l’Ouest lausannois avec 0,47% de logements vacants puis dans le district de Lausanne avec 0,63%. Les taux les plus élevés s’observent dans les districts de Nyon avec 1,37% et d’Aigle avec 1,36%, écrit Statistique Vaud mardi dans un communiqué.

Par rapport à l’année dernière, le taux de logements vacants diminue dans les districts du Jura-Nord vaudois, d’Aigle, de Lavaux-Oron, de Morges et de la Broye-Vully. Il est stable pour les districts, de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Il augmente dans les districts du Gros-de-Vaud, de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Nyon.

Les logements de trois et quatre pièces sont les plus disponibles

La plupart des logements vacants sont des trois pièces (1007 unités) ou des quatre pièces (860 unités). Par rapport à l’année précédente, le nombre de logements vacants diminue pour les logements d’une à cinq pièces et augmente pour les six pièces et plus (+26 unités).

Le taux de logements vacants est le rapport mathématique entre l’effectif des logements offerts à la vente ou à la location et l’ensemble du parc de logements au 31 décembre 2024, rappelle Statistique Vaud.

L’enquête sur les locaux industriels et commerciaux vacants, effectuée conjointement à celle sur les logements vacants, chiffre à 285’288 m2 les surfaces industrielles et commerciales vacantes disponibles dans le canton, contre 201’826 m2 en 2024.