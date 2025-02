Une vingtaine de voitures vandalisées à Lausanne

Selon plusieurs témoignages, il ne s'agirait pas d'une première dans ce secteur. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Les vitres d'une vingtaine de voitures parquées à l'avenue du Tribunal-Fédéral à Lausanne ont été brisées dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre plaintes ont été déposées à ce stade, a indiqué à Keystone-ATS la police municipale. Une enquête est en cours. La police n'a pas donné plus de détails, mais plusieurs véhicules semblent avoir été cambriolés. Selon plusieurs témoignages, il ne s'agirait pas d'une première dans ce secteur.

En début d'année, Blick rapportait déjà le témoignage d'automobilistes ayant signalé des effractions dans des parkings souterrains du centre-ville, notamment à la Riponne. En décembre, une dizaine de véhicules avaient été vandalisés à la rue Marterey, et six autres à l’avenue du Tribunal-Fédéral. Interrogée, la police n'avait pas confirmé de lien entre ces faits. Les autorités rappellent de ne pas laisser d’objets visibles et précisent que les assurances peuvent réduire l’indemnisation en cas de négligence.