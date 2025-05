Un bon coup de pub Des fonctionnaires fédéraux se font offrir des vestes de ski à 60'000 francs

Les fonctionnaires sportifs de la Confédération portent des vestes et des pantalons coûteux, fournis par une marque allemande. Mais l'Etat n'a rien payé pour ces équipements et cet accord de sponsoring est possible grâce à une exception du règlement.

Publié: il y a 57 minutes