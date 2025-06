Des écrans noirs pendant «sept à huit secondes» Ce qui se cache derrière les mystérieuses pannes de radar de Skyguide

Skyguide est confronté à des pannes de radars à Genève et à Zurich. Ce lundi, un vol sur cinq a été annulé au départ de Genève. Pourquoi ces problèmes surviennent-ils? Et quel est le danger lorsque les contrôleurs aériens n'y voient plus rien?

Publié: il y a 2 minutes