Attendu à 2 festivals romands Des collectifs féministes romands mettent la pression sur les festivals qui doivent accueillir Patrick Bruel en juin.

Quatre collectifs romands demandent l’annulation immédiate des concerts de Patrick Bruel prévus en juin au Pully Live Festival et au Bellarena Indoor Festival. L’artiste conteste toute contrainte et les organisateurs n’ont pas encore pris position.