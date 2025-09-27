Quelques centaines de personnes ont manifesté à Berne contre les tirs de loups, dénonçant un «massacre». Ils réclament l’arrêt de ces abattages jugés arbitraires et cruels et critiquent une gestion non durable de la faune par les autorités.

Des centaines de manifestants à Berne contre les tirs de loups

Des centaines de manifestants à Berne contre les tirs de loups

Des centaines de personnes ont manifesté contre l'abattage du loup, ce samedi 27 septembre 2025, à Berne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Quelques centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale, à Berne, contre les tirs de loups. Elles exigent la fin du «massacre des loups».

Nombre de manifestants étaient vêtus de rouge. L'arrêt des tirs de loups a été exigé dans les discours qui étaient entrecoupés de roulements de tambour.

Cette manifestation était organisée à l'appel du «Comité contre l'abattage des loups». Elle était soutenue par de nombreuses organisations de protection de la nature et des animaux.

Un jeu cruel, selon les militants

«La Suisse joue à un jeu cruel et non démocratique sous couvert de gestion de la faune, indique le comité. Des louveteaux sont prélevés de manière presque arbitraire», il en résulte un véritable massacre de ces animaux.

Vendredi, l'Association pour la protection des animaux s'était déjà adressée à la population dans un communiqué. Elle se disait «profondément consternée» par la dernière décision de l'Office fédéral de l'environnement d'approuver des tirs dans 21 meutes.

«Cette mesure ne constitue pas une solution durable», écrivait l'association. Elle représenterait au contraire une menace pour l'équilibre des meutes ainsi que pour la protection des animaux de rente en Suisse.