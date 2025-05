C'était la tempête hivernale la plus puissante d'Europe: l'ouragan meurtrier Lothar de 1999. En Suisse, 14 personnes sont mortes et d'autres ont perdu la vie plus tard, lors des travaux de déblaiement.

1/4 C'est ainsi que le journal Blick de l'époque a couvert l'ouragan Lothar. Photo: Beat Michel

Beat Michel

«Écrasés par des arbres, projetés d’un toit, précipités d'une télécabine»: c'est ainsi que nous titrions le lundi 27 décembre 1999, le lendemain de la tempête hivernale la plus dévastatrice que l'Europe ait connue jusqu'à présent.

L'ouragan Lothar a pris la Suisse au dépourvu: Pendant la tempête, 14 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées. Plus tard, une dizaine d'autres personnes sont mortes lors des dangereux travaux de déblaiement dans les forêts.

Que s'est-il passé?

A Crans-Montana (VS), une télécabine est tombée dans le vide, tuant deux personnes, dont un garçon de 13 ans. A Wolfhalden (AR), une mère a été tuée par un sapin lors d'une promenade de Noël alors qu'elle se trouvait avec ses enfants.

De toutes les tempêtes hivernales connues, Lothar est de loin celle qui a causé le plus de dégâts aux forêts. Selon l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), la tempête a dévasté 14 millions de mètres cubes de bois rien qu'en Suisse, autrement dit presque trois fois plus que la quantité de bois abattu chaque année. Cette quantité correspond à environ 350'000 chargements de camions.

Le premier jour après la tempête, l'ouragan s'appelait encore «Kurt». C'était le nom d'une énorme dépression orageuse au-dessus de la Scandinavie. Mais le véritable monstre était Lothar, une dépression secondaire qui s'est développée en marge de Kurt et qui a balayé l'Europe avec une force incroyable. L'ouragan a laissé derrière lui un champ de ruines dans les forêts suisses.

Pourquoi cet ouragan est-il si important pour la Suisse?

La Suisse a tiré quelques enseignements des conséquences de Lothar: le WSL et l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches ont examiné de près les dégâts causés par les tempêtes dans le cadre d'une étude qui a duré 20 ans et qui a permis de tirer des enseignements importants.

Parmi celles-ci, on sait désormais qu'en montagne, les troncs et les racines laissés sur place offrent par exemple une meilleure protection que prévu contre les avalanches et les chutes de pierres. Après une tempête, il est plus judicieux de ne pas enlever immédiatement les arbres tombés dans les forêts, puisqu'ils agissent comme une protection contre les dangers naturels.

Il est également judicieux pour la biodiversité de laisser une partie des troncs sur place, comme un gigantesque mikado. En effet, là où Lothar avait déraciné des arbres, vivent désormais un tiers d'espèces d'insectes rares de plus que dans les forêts non endommagées. L'effet positif se poursuit encore aujourd'hui.

Que s'est-il passé depuis?

25 ans après Lothar, les dégâts causés par la tempête sont toujours visibles dans les forêts suisses. D'énormes brèches subsistent, et, au milieu, des troncs verticaux et brisés, on reconnaît les souches de Lothar à leur couleur gris clair, car un quart de siècle de soleil, de vent et de précipitations a blanchi le bois.

Outre de nouveaux concepts de réparation des dégâts causés par la tempête, Lothar a entraîné une mise en garde rapide contre les tempêtes: l'assurance immobilière du canton de Berne et le météorologue Thomas Bucheli ont développé l'alarme météorologique par SMS. Pour beaucoup, il n'est plus envisageable de se passer d'une alerte rapide sur les téléphones portables.