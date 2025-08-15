Un groupe se dirigeait vers un alpage lorsque la femme a chuté. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse
Une randonneuse est décédée jeudi après avoir fait une chute de 70 mètres à Lauenen bei Gstaad, dans l'Oberland bernois. La victime est une Suissesse de 73 ans établie dans le canton d'Argovie. L’intervention a mobilisé un hélicoptère de la Rega et le sauvetage alpin suisse.
Chute d'environ 70 mètres
Selon les premiers éléments de l’enquête, un groupe de douze personnes se dirigeait vers l’alpage «Chüetungel» lorsqu'une femme a chuté dans le secteur de Gältetrittli. Elle a d’abord dévalé un pré escarpé avant de tomber d’une falaise sur environ septante mètres, indiquent vendredi le Ministère public régional et la police cantonale bernoise.
