Publié: il y a 47 minutes

Une tragédie frappe l'Oberland bernois. Une randonneuse suisse de 73 ans a perdu la vie jeudi après une chute de 70 mètres à Lauenen bei Gstaad.

Un groupe se dirigeait vers un alpage lorsque la femme a chuté. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Une randonneuse est décédée jeudi après avoir fait une chute de 70 mètres à Lauenen bei Gstaad, dans l'Oberland bernois. La victime est une Suissesse de 73 ans établie dans le canton d'Argovie. L’intervention a mobilisé un hélicoptère de la Rega et le sauvetage alpin suisse.

Chute d'environ 70 mètres

Selon les premiers éléments de l’enquête, un groupe de douze personnes se dirigeait vers l’alpage «Chüetungel» lorsqu'une femme a chuté dans le secteur de Gältetrittli. Elle a d’abord dévalé un pré escarpé avant de tomber d’une falaise sur environ septante mètres, indiquent vendredi le Ministère public régional et la police cantonale bernoise.