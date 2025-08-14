DE
FR

Accident de montagne
Une Suissesse de 23 ans décède près d'Interlaken

Une randonneuse de 23 ans est décédée après une chute de 70 mètres près d'Interlaken. L'accident s'est produit samedi lors d'une descente du Suggiture. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes.
Publié: 15:02 heures
Partager
Écouter
Une Suissesse de 23 ans est décédé en tombant d'une falaise de 79 mètres près d'Interlaken. (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse de 23 ans a chuté d'environ 70 mètres samedi lors d'une randonnée à Niederried bei Interlaken (BE). Elle est décédée mercredi à l'hôpital.

Selon les premiers éléments, un groupe de quatre personnes descendait du Suggiture, un sommet surplombant le lac de Brienz. Pour une raison qui reste à déterminer, la malheureuse a chuté d'une paroi rocheuse. Alertés peu avant 12h10, les secours ont pu dégager la victime, grièvement blessée, qui a été héliportée par le Rega dans un hôpital, indique jeudi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La jeune femme domiciliée dans le canton de Zurich est décédée mercredi. La police cantonale a ouvert une enquête, sous la direction du Ministère public régional de l'Oberland bernois, afin de déterminer le déroulement et les circonstances exactes de l'accident. Outre plusieurs services de police et un hélicoptère de la Rega, l'intervention a mobilisé un spécialiste du Secours alpin suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus