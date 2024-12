Décès de Jean-Claude Ruchet Quatre candidats pour le siège vacant à la Municipalité d'Yverdon

Quatre candidats se disputent le siège vacant à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, après le décès de Jean-Claude Ruchet. L'élection, prévue le 9 février avec un possible second tour le 2 mars, voit s'affronter un socialiste, un élu de droite et deux indépendants.