La droite yverdonnoise lance un Vert'libéral à la Municipalité

Gildo Dall'Aglio, 72 ans, est le troisième candidat à s'annoncer pour cette élection complémentaire. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller communal vert'libéral Gildo Dall'Aglio sera le candidat unique de la droite (PLR/UDC/Vert'libéraux) à l'élection complémentaire à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD). Avec les trois partis, il a annoncé mercredi viser le siège laissé vacant après le décès du socialiste Jean-Claude Ruchet.

«Je me sens prêt. J'ai de l'expérience. J'ai un bon réseau. Je connais bien l'administration communale, car j'ai été chef du Service social de la Ville durant 28 ans», explique à Keystone-ATS Gildo Dall'Aglio, qui a fait toute sa carrière dans le domaine social. Il est entré en 2016 au Conseil communal et a été réélu en 2021, année depuis laquelle il est le chef du groupe vert'libéral.

Le politicien compte mener une campagne axée sur la défense d'un meilleur équilibre financier communal. Il se dit aussi très sensible aux questions sociales et de mobilité. Il est membre du comité d'initiative sur la place d'Armes, qui exige un parking souterrain de 1000 places et un réaménagement extérieur comprenant espace vert et surface de rencontre pour la population et les touristes.

Gildo Dall'Aglio, 72 ans, quatre enfants, est le troisième candidat à s'annoncer pour cette élection complémentaire après l'ancien président de l'UDC yverdonnoise, désormais sans parti, Ruben Ramchurm, et le socialiste Julien Wicki. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 20 décembre. Quant à l'élection, elle est programmée le 9 février pour le premier tour et, éventuellement, le 2 mars pour un potentiel deuxième tour.

A majorité de gauche, la Municipalité d'Yverdon est actuellement composée du syndic Pierre Dessemontet (PS), de la cosyndique Carmen Tanner (Vert-e-s), de Brenda Tuosto (PS), Benoist Guillard (Vert-e-s), François Armada (PLR) et Christian Weiler (PLR).