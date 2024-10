La Municipalité d'Yverdon-les-Bains annonce «avec une infinie tristesse» le décès de Jean-Claude Ruchet, Municipal socialiste en cours d'exercice. Cette figure de la politique du Nord-vaudois, ancien député au Grand Conseil, avait 58 ans et souffrait de diabète.

Jean-Claude Ruchet, à droite, et Pierre Dessemontet, à gauche ont longtemps collaboré comme municipaux du parti socialiste de la ville d'Yverdon. L'émotion, à l'annonce du décès du premier, est forte pour le syndic. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Elu à la Municipalité de la deuxième ville du canton de Vaud depuis 2009, Jean-Claude Ruchet est décédé. Un communiqué d'Yverdon-les-Bains confirme ce jeudi après-midi du 31 octobre une information reçue par Blick dans la journée. Le Vaudois avait 58 ans et était en plein exercice de ses fonctions.

Le syndic d'Yverdon, Pierre Dessemontet, était un camarade socialiste et ami de longue date. «Il était un camarade historique, doyen de la Municipalité et ex-député au Grand Conseil vaudois, se souvient-il pour Blick. C'est une véritable figure du socialisme yverdonnois qui nous a quitté.»

Municipalité sous le choc

Le syndic avait repris une partie des tâches de Jean-Claude Ruchet fin 2023, lorsque celui-ci s'était absenté «après une crise aigüe de diabète et une longue période de réhabilitation», avaient alors communiqué les autorités yverdonnoises. «On savait M. Ruchet atteint dans sa santé, exprime avec émotion Pierre Dessemontet. Mais je ne suis pas en mesure de confirmer que son décès est lié à sa maladie.»

Ce décès est la source d'une «infinie tristesse» au sein de l'administration. L'heure n'est pour le moment pas à la répartition des tâches politiques du socialiste disparu. «Pour l'instant, la Municipalité est sous le choc, dans le recueillement et le souvenir de son ancien collègue, souligne Pierre Dessemontet. Nous ne nous attendions pas à l'annonce si prématurée de son décès.» La Municipalité «salue la mémoire de son très estimé collègue et assure son père, sa famille et ses proches de toute sa sympathie».