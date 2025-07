De l'huile dans l'eau De la pollution détectée dans l'Aar après un incendie dans la région

Un incendie à Wynau (BE) a provoqué une pollution de l'Aar vendredi. Des barrages anti-pollution ont été installés entre Wynau et Rothrist (SO) pour contenir l'eau d'extinction contaminée par de l'huile. La population a été priée d'éviter la zone.

Publié: 22:06 heures