De jour comme de nuit Le bruit lié au trafic fait souffrir plus de 850'000 Suisses

Plus de 850'000 Suisses sont exposés à des bruits nuisibles liés au trafic, selon la surveillance nationale du bruit 2021. Le trafic routier affecte 740'000 personnes, une baisse de 43% depuis 2015 grâce à des mesures concrètes et des calculs plus précis.

Publié: il y a 56 minutes