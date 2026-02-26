DE
Coup de tonnerre à Davos
Liens avec Epstein: Le directeur du WEF démissionne

Les contacts noués entre Jeffrey Epstein et le Norvégien Børge Brende lui ont désormais été fatals: le directeur du Forum économique mondial doit quitter son poste. Alois Zwinggi assurera l'intérim.
Publié: 12:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Le directeur du WEF Børge Brende a remis sa démission.
Photo: keystone-sda.ch
Nathalie Benn

C'est désormais officiel: le directeur du Forum économique mondial (WEF), Børge Brende, démissionne, à la suite des dernières révélations sur l'affaire Epstein. C'est ce qu'ont annoncé André Hoffmann et Larry Fink, les co-présidents du forum, dans une déclaration, rapportent les journaux du groupe «Tamedia». Le directeur Alois Zwinggi assurera l'intérim jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé.

«Nous adressons nos sincères remerciements à Børge Brende pour sa contribution majeure au Forum économique mondial», déclarent les coprésidents. «Son engagement et son leadership ont été déterminants pour le succès de la réunion qui se tient chaque année à Davos. Nous respectons sa décision de se retirer.»

Børge Brende souligne pour sa part que ses huit années à la tête du WEF ont été «extrêmement enrichissantes». Selon lui, l’édition 2026 a même réuni un nombre record de chefs d’Etat et de gouvernement. «Je suis reconnaissant envers mes collègues, les partenaires et les membres pour leur collaboration exceptionnelle. Le moment est venu pour le Forum de poursuivre son travail sans distractions», affirme le Norvégien.

Liens amicaux avec Epstein

Son départ est directement lié aux révélations sur la teneur de sa relation avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Début février, on apprenait que le WEF examinait de près les contacts entre son désormais ex-CEO et l’homme d’affaires américain. Un cabinet externe avait été mandaté pour déterminer la nature exacte de leurs échanges et vérifier si Børge Brende avait informé sa hiérarchie en temps utile.

De nouveaux documents liés aux «Epstein Files» ont été publiés début février par le département américain de la Justice. Ils prouvent que Børge Brende a rencontré Epstein à plusieurs reprises entre 2018 et 2019 et échangé avec lui des SMS et des courriels au ton amical. Le patron du WEF l'appelait alors «mon ami», le qualifiant d'«hôte brillant». Il aurait même célébré son anniversaire dans l’appartement new-yorkais d'Epstein.

