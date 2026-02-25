ATS Agence télégraphique suisse
Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de Harvard dans les années 2000, a démissionné mercredi de son poste d'enseignant de l'université après la publication de sa correspondance électronique avec Jeffrey Epstein.
A lire aussi
«Dans le cadre de l'examen en cours par l'université des documents liés à Jeffrey Epstein qui ont été récemment rendus publics par le gouvernement», le doyen de Harvard a accepté la démission du professeur de ses fonctions, a indiqué un porte-parole de l'institution, Jason Newton, dans une déclaration à l'AFP.
Larry Summers avait annoncé en novembre dernier qu'il se retirait de la vie publique. Il avait néanmoins assuré qu'il conserverait son poste d'enseignant.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?