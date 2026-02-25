Larry Summers, ex-ministre des Finances de Bill Clinton, a démissionné mercredi de son poste d'enseignant à Harvard. Ce départ fait suite à la révélation de courriels liés à Jeffrey Epstein.

L'affaire Epstein force cet ex-ministre de Bill Clinton à quitter Harvard

L'affaire Epstein force cet ex-ministre de Bill Clinton à quitter Harvard

ATS Agence télégraphique suisse

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de Harvard dans les années 2000, a démissionné mercredi de son poste d'enseignant de l'université après la publication de sa correspondance électronique avec Jeffrey Epstein.

«Dans le cadre de l'examen en cours par l'université des documents liés à Jeffrey Epstein qui ont été récemment rendus publics par le gouvernement», le doyen de Harvard a accepté la démission du professeur de ses fonctions, a indiqué un porte-parole de l'institution, Jason Newton, dans une déclaration à l'AFP.

Larry Summers avait annoncé en novembre dernier qu'il se retirait de la vie publique. Il avait néanmoins assuré qu'il conserverait son poste d'enseignant.