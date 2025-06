Ce jeudi, il fera chaud sur une grande partie du territoire suisse. La barre des 30 degrés sera même franchie – voir dépassée – dans plusieurs endroits. Blick fait le point sur la météo de ce jeudi et des prochains jours.

1/5 Le temps devient estival! Il fera autour des 30 degrés aujourd'hui dans plusieurs endroits de Suisse. Photo: imago/Michael Weber

Natascha Ruggli

Fini le mauvais temps! Depuis le début de la semaine, la Suisse s'est branchée en mode été. Aujourd'hui, les températures grimpent en flèche et nous offrent une journée de canicule. Les 30 degrés seront franchis dans plusieurs endroits. Le Valais central, le nord-ouest de la Suisse et le canton de Genève seront les régions où il fera le plus chaud. La barre des 30 degrés y sera même dépassée dans l'après-midi!

Seule la région de Saint-Gall atteindra une température maximale de 27 degrés. Si vous recherchez un peu de fraîcheur, il faudra vous tourner du côté de Saint-Moritz, où il fera 21 degrés.

Des perspectives plus chaudes

Comme l'écrit Meteo News, une crête anticyclonique est à l'origine de la hausse des températures. Autre facteur: l'air subtropical chaud qui s'écoule le long de la Méditerranée et qui nous parvient de l'ouest au sud-ouest. Raison pour laquelle de la poussière du Sahara pourrait réapparaître. Un facteur qui fait en sorte que l'air, déjà voilé à cause des feux de forêt en provenance du Canada, se maintienne dans certaines régions. Le beau temps se prolonge jusque dans les Alpes et le Jura.

Mais attention à ne pas se réjouir trop vite. A partir d'aujourd'hui, davantage de nuages devraient se former et des orages locaux pourraient éclater, fait savoir Meteo News.

Cette météo d'été se poursuivra encore deux jours. Meteo News a déjà déclaré mardi à Blick que certaines régions devraient atteindre près de 35 degrés. Aucun orage n'est attendu en plaine.

Un front froid de retour

Dimanche, un front froid sera de retour. Dans le courant de la journée, des averses et des orages plus puissants devraient éclater.

Pour finir sur une note plutôt positive: les nuages ne devraient toutefois pas rester. «Lundi, le temps devrait déjà être à nouveau assez ensoleillé», selon Meteo News. De la pluie pourrait tomber cependant tomber en montagne. La température moyenne devrait descendre à un peu moins de 25 degrés.