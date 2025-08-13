La Coop a décidé de renoncer à son «bonus» de 3% censé être imposé aux maraîchers, rapporte «24 heures» ce mardi 12 août. Une volte-face inespérée, mais qui ne résout pas le cœur du problème, alerte l'association des Marchés Equitables Suisses (MES).

Les maraîchers suisses font plier Coop sur les prix des fruits et légumes

La Coop a décidé de renoncer à son «bonus» de 3% censé être imposé aux maraîchers, rapporte «24 heures» ce mardi 12 août. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

David l'a emporté sur Goliath. Des maraîchers suisses ont forcé la Coop à abandonner son controversé «bonus» de 3%, rapporte «24 heures» ce mardi 12 août. Cette ristourne exigée à partir de janvier 2026 aurait baissé les prix des fruits et légumes, et coûté aux agriculteurs 12 millions de francs annuels. Coop a justifié ce «bonus» par la mise en place de son nouveau système de commandes, qui faciliterait le travail des agriculteurs.

Cette nouveauté a suscité de vives protestations, notamment de la part de l'association des Marchés Equitables Suisses (MES). Alors que de nombreuses exploitations agricoles sont trop dépendantes du géant Coop pour oser le contredire, l'association a porté plainte auprès de la Commission de la concurrence (Comco) pour suspicion d'abus de position dominante. D'après Stefan Flückiger, président de MES, la Coop avait imposé des «conditions non négociables» aux agriculteurs.

A la surprise générale, la Coop a abandonné les négociations avec les agriculteurs, les jugeant «trop compliquées». Stefan Flückiger affirme que la Coop a cédé face à la pression médiatique, redoutant la condamnation de la Comco. Malgré cette victoire inattendue, il précise que le problème de fond concernant la guerre des prix entre les grands détaillants n'est pas résolu.