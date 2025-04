Photo: keystone-sda.ch

Plus que quelques heures et c'est le week-end pour un bon nombre de Romands. Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des infos suisses. Alors que peut-bien nous l'actu ce vendredi 25 avril? Réponse:

1 Coop s'implante toujours plus à Genève

La Coop prévoit d'ouvrir de nouvelles filiales à Genève, confie vendredi son patron Philipp Wyss dans un entretien à «24 heures» et la «Tribune de Genève». Pendant la pandémie, «les files d’attente étaient les plus longues devant les magasins genevois et tessinois». Le détaillant compte investir entre 350 et 400 millions de francs chaque année en Suisse romande, dans les restaurants, les Coop City ou encore les Jumbo. Elle prévoit de moderniser son centre à Crissier (VD), le plus grand en Suisse romande. En revanche, ouvrir les magasins 24h/24, comme le teste Migros, n'est pas à l'ordre du jour pour Philippe Wyss.

2 Fribourg veut inscrire le féminicide dans le Code pénal

Une motion de députés vert'libéraux fribourgeois demande que le canton de Fribourg fasse usage de son droit d’initiative «pour inviter les Chambres fédérales à intégrer le féminicide dans le Code pénal», rapportent vendredi «La Liberté» et le «Courrier». Co-signé par des élus d'autres partis, le texte estime que le système actuel peine «à rendre visibles les homicides sexistes, à souligner leur dimension structurelle et à provoquer une véritable prise de conscience collective». La demande fait suite au drame d’Epagny survenu le 10 avril.

3 Les hôpitaux suisses croulent sous les déchets médicaux

Les médecins se plaignent de l'utilisation croissante d'ustensiles à usage unique, écrivent la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung»/«Der Bund» et le «Tages-Anzeiger». Rien qu'à l'hôpital universitaire de Zurich, un demi-million d'instruments à usage unique sont jetés chaque année dans le secteur ambulatoire. Les instruments finissent donc généralement dans l'usine d'incinération des déchets. En cause, la directive sur le recyclage des dispositifs médicaux dans les cabinets médicaux et dentaires. Les paragraphes rendent le retraitement d'un instrument plus coûteux que la fabrication d'un nouvel instrument.

4 Cargo Sous Terrain sort du tunnel

Cargo Sous Terrain (CST) a repris du poil de la bête, selon la «Neue Zürcher Zeitung». Son nouveau chef Christian Späth veut prendre plus de temps pour le projet de ligne de fret ferroviaire souterraine et corriger les négligences. Par le passé, on a omis d'intégrer les doléances des communes et des cantons concernés dans la planification. La Confédération a chargé CST d'examiner d'ici juin la faisabilité, la rentabilité et l'utilité économique du projet.

5 Combien ont dépensé les partis pour contrer l’initiative écolo?

On en saura plus ce vendredi sur les budgets engagés par les différents partis en vue de la votation fédérale du 9 février dernier. Ce dimanche-là, les Suisses ont rejeté à près de 70% l’initiative «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires» qui exigeait que la consommation de ressources et l’émission de polluants par l’économie soient d’un niveau garantissant que les bases naturelles de la vie soient conservées.