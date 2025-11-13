DE
Contrebande en Argovie
Une personne arrêtée après une saisie de viande et de cannabis

Une saisie massive de viande illégale et de cannabis a eu lieu à Lenzburg (AG). L'Office fédéral de la douane a découvert une tonne de viande importée illégalement et une plantation de chanvre dans un bâtiment industriel. Une personne a été arrêtée.
Publié: il y a 43 minutes
Une enquête a été ouverte après la découverte de viande et plants de chanvre dans un entrepôt en Argovie. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse

Une tonne de viande importée illégalement, 6000 plants de chanvre et 180 kg de fleurs de chanvre à teneur en THC ont été saisis dans la région de Lenzburg (AG). L'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF) les a découverts dans un bâtiment industriel. Une personne a été arrêtée.

La perquisition s'est déroulée en mars dans le cadre de la lutte contre la contrebande de viande, indique l'OFDF jeudi. Dans ce domaine, les collaborateurs de l'office fédéral et les policiers argoviens ont trouvé principalement de la viande de veau. La découverte d'une plantation d'intérieur de chanvre sur place était, en revanche, inattendue.

Une enquête pénale ouverte par l'OFDF sur l'importation illégale de viande est encore en cours. Le Ministère public argovien a ouvert une procédure pénale contre le suspect arrêté. Par égard pour le travail d'enquête, les autorités n'ont informé de ce cas que plus de six mois après la perquisition.

