Le PS demande à la Confédération d'acheter l'entreprise Sandoz

Les délégués du PS se sont clairement prononcés en faveur d'un rachat de Sandoz par la Confédération. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Lors du congrès du parti à Davos dimanche, le PS a exigé dans un papier de position le rachat de Sandoz par la Confédération. L'entreprise pharmaceutique devrait être transférée dans une institution d'utilité publique et financée par un prêt sans intérêt de la BNS. Le fabricant de générique Sandoz coûte environ 15 milliards de francs, a évoqué le PS lors de son congrès. En tant qu'entreprise d'utilité publique, Sandoz améliorerait l'approvisionnement en génériques, en médicaments standards et en nouveaux antibiotiques. Il manque actuellement un médicament sur 13 et la situation menace de s'aggraver en raison de la «logique de profit des groupes pharmaceutiques».

Dans une motion, le PS zurichois voulait renoncer à cet achat – qui serait inefficace au prix du marché – et demander à la place à la Confédération de mettre elle-même en place une institution d'utilité publique pour la production de médicaments, de vaccins et de substances de base. Les délégués se sont finalement prononcés clairement en faveur de l'achat.