Le Festival du film de Locarno honore Mohammad Rasoulof avec le «Premio Locarno Città della Pace». Ce cinéaste iranien, lauréat de l'Ours d'or à Berlin, est reconnu pour son œuvre poétique et engagée malgré les persécutions dans son pays.

Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof reçoit le premier Prix de la Paix de la ville de Locarno. (archives) Photo: DAVID HAMMERSEN

ATS Agence télégraphique suisse

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof reçoit le premier «Premio Locarno Città della Pace». Cette annonce a été faite lundi au Festival du film de Locarno. Le prix a été créé à l'occasion du centenaire de la conférence de paix de Locarno.

Mohammad Rasoulof est un «maître du cinéma à la fois poétique et engagé», écrivent la ville et le festival du film dans un communiqué. Il explore «avec force et finesse» de thèmes tels que la liberté, la responsabilité individuelle et la dignité humaine.

Condamné à huit ans de prison

Mohammad Rasoulof a remporté l'Ours d'or de la Berlinale pour son film «There Is No Evil» et le Prix spécial du jury à Cannes en 2024 pour «The Seed of the Sacred Fig». La même année, le réalisateur a été condamné en Iran à huit ans de prison et à la flagellation. Peu avant son arrestation, il a réussi à fuir le pays.

Le prix a été remis en marge du Festival du film de Locarno lors de la traditionnelle «Journée de la diplomatie», qui honore des personnalités du monde de la culture qui se sont engagées de manière particulière en faveur de la paix, de la diplomatie et du dialogue entre les peuples- Le jury comprenait notamment l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss.