DE
FR

Un «maître du cinéma» poétique et engagé
Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof

Le Festival du film de Locarno honore Mohammad Rasoulof avec le «Premio Locarno Città della Pace». Ce cinéaste iranien, lauréat de l'Ours d'or à Berlin, est reconnu pour son œuvre poétique et engagée malgré les persécutions dans son pays.
Publié: 20:45 heures
Partager
Écouter
Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof reçoit le premier Prix de la Paix de la ville de Locarno. (archives)
Photo: DAVID HAMMERSEN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof reçoit le premier «Premio Locarno Città della Pace». Cette annonce a été faite lundi au Festival du film de Locarno. Le prix a été créé à l'occasion du centenaire de la conférence de paix de Locarno.

Mohammad Rasoulof est un «maître du cinéma à la fois poétique et engagé», écrivent la ville et le festival du film dans un communiqué. Il explore «avec force et finesse» de thèmes tels que la liberté, la responsabilité individuelle et la dignité humaine.

Condamné à huit ans de prison

Mohammad Rasoulof a remporté l'Ours d'or de la Berlinale pour son film «There Is No Evil» et le Prix spécial du jury à Cannes en 2024 pour «The Seed of the Sacred Fig». La même année, le réalisateur a été condamné en Iran à huit ans de prison et à la flagellation. Peu avant son arrestation, il a réussi à fuir le pays.

A lire aussi
Un accord pionnier contre les atteintes à la personnalité
Dans le cinéma romand
Un accord pionnier contre les atteintes à la personnalité
La toute première série suisse fait son apparition sur le grand écran de Locarno
Les 5 actus du jour
Cette série suisse signe une première historique au festival de Locarno

Le prix a été remis en marge du Festival du film de Locarno lors de la traditionnelle «Journée de la diplomatie», qui honore des personnalités du monde de la culture qui se sont engagées de manière particulière en faveur de la paix, de la diplomatie et du dialogue entre les peuples- Le jury comprenait notamment l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la