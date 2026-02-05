DE
FR

Des cadres concernés
Sunrise se serre la ceinture et vire 147 employés

147 employés de Sunrise perdront leur emploi d'ici mars 2026 dans le cadre d'une restructuration. Les collaborateurs en boutiques et au service-clients ne sont pas concernés, selon l'entreprise.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
1/2
147 employés de Sunrise perdront leur emploi d'ici mars 2026 dans le cadre d'une restructuration.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sunrise Communications va prononcer 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas seulement, prévient le numéro deux helvétique des télécommunications.

A lire aussi
Sunrise lance un nouvel abo et déclare la guerre aux petits prix
Terriblement avantageux
Sunrise lance un nouvel abo et déclare la guerre aux petits prix
Sunrise va supprimer jusqu'à 190 postes
Apprentis épargnés
Sunrise va supprimer jusqu'à 190 postes

Les mesures touchant le personnel épargneront en revanche les collaborateurs des boutiques, ainsi que les employés du service-clients, précise jeudi Sunrise dans un communiqué. Les mises à pied seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus