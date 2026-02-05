147 employés de Sunrise perdront leur emploi d'ici mars 2026 dans le cadre d'une restructuration. Les collaborateurs en boutiques et au service-clients ne sont pas concernés, selon l'entreprise.

Sunrise se serre la ceinture et vire 147 employés

ATS Agence télégraphique suisse

Sunrise Communications va prononcer 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas seulement, prévient le numéro deux helvétique des télécommunications.

Les mesures touchant le personnel épargneront en revanche les collaborateurs des boutiques, ainsi que les employés du service-clients, précise jeudi Sunrise dans un communiqué. Les mises à pied seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans.