Participation de 20% conservée
Le géant suisse DSM-Firmenich lâche l'alimentation et la santé animales

Le géant DSM-Firmenich cède 80% de son unité Nutrition et Santé Animale au fonds CVC pour 2,2 milliards de dollars. L'opération pourrait lui rapporter un demi-milliard.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
1/2
Les activités cédées comprennent notamment la production de pellets pour l'alimentation des saumons d'élevage. (archive)
Photo: Matthew Newton
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chimiste helvético-néerlandais DSM-Firmenich cède au fonds luxembourgeois CVC Capital Partners le contrôle de son unité Nutrition et Santé Animale (AHN), conservant toutefois une participation de 20%. L'opération valorise AHN à 2,2 milliards de dollars et doit dégager pour DSM-Firmenich un gain de jusqu'à un demi-milliard.

AHN et ses quelque 8000 employés ont généré en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. La performance comprenait alors encore une contribution de la subdivision Feed Enzymes, vendue à mi-parcours au danois Novonesis pour 1,5 milliard d'euros.

Nouveau programme fin mars

La multinationale finalise ainsi son programme de désinvestissement subséquent de la fusion en mai 2023 des groupes néerlandais DSM et Genevois Firmenich.

Ses responsables prévoient désormais de lancer d'ici fin mars un programme de rachat d'actions doté de 500 millions d'euros. Les actionnaires pourront en outre compter sur un dividende stable de 2,50 euros par titre, amené à prendre de l'embonpoint par la suite.

