Vendredi après-midi, un camion-remorque renversé a bloqué l'autoroute entre Gossau et Saint-Gall-Winkeln. Malgré le barrage, de nombreuses personnes ont ignoré les barrières. La police est donc intervenue et a infligé des amendes aux automobilistes et aux passants.

Une femme sur le point d'accoucher dans un bouchon de 15 kilomètres

Vendredi après-midi, un bouchon s'est formé sur l'A1 entre Gossau et Saint-Gall-Winkeln.

Vendredi après-midi, l'A1 entre Gossau et St. Gallen-Winkeln était en état d'urgence. Peu avant 15h40, la remorque d'un camion s'est renversée et l'ensemble du véhicule a bloqué l'autoroute.

La police a dû immédiatement fermer le tronçon près de Gossau et le trafic a été dévié sur une large zone. Mais de nombreux automobilistes n'ont pas respecté cette consigne: la police a interpellé cinq conducteurs qui avaient ignoré les barrières. Une analyse ultérieure a révélé que plusieurs dizaines de conducteurs avaient franchi les barrières malgré l'interdiction et avaient rejoint l'embouteillage. La bande d'arrêt d'urgence a également été bloquée à plusieurs reprises.

Des contractions dans les embouteillages

Par chance, la bande d'arrêt d'urgence était libre à un moment décisif, car au milieu des embouteillages, une femme enceinte a commencé à avoir des contractions. Une ambulance, un médecin urgentiste et une sage-femme ont rapidement traversé la voie et ont transporté la femme à l'hôpital à temps, où elle a pu accoucher. L'enfant est en bonne santé, affirme le porte-parole de la police Florian Schneider.

L'accès à la bande d'arrêt d'urgence n'était pas toujours garanti: un motard a fait demi-tour au milieu de l'embouteillage et est reparti dans la mauvaise direction. Un automobiliste a enclenché la marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence et a quitté l'autoroute. Un autre conducteur a emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur les lieux de l'accident. Une plainte a été déposée contre lui. Florian Schneider tire la sonnette d'alarme: «Une autoroute n'est pas un terrain de jeu. Quiconque est distrait ou bloque la bande d'arrêt d'urgence met des vies en danger».

Des gens se promènent sur la bande d'arrêt d'urgence

Après le sauvetage du camion, la circulation a pu reprendre lentement. Mais malgré ce retour à la normale, d'autres problèmes sont apparus: un automobiliste a roulé sur les barrières et les a endommagées, et la police a constaté que plusieurs passagers n'avaient pas leur ceinture de sécurité.

De plus, de nombreuses personnes ont abandonné leur véhicule dans les embouteillages, se sont promenées sur la chaussée ou sont restées sur la bande d'arrêt d'urgence. A la réouverture de l'autoroute, beaucoup n'étaient même pas dans leur voiture, retardant ainsi le trafic.

Un point positif cependant: la bande d'arrêt d'urgence a parfaitement fonctionné. Durant l'embouteillage, qui s'est étendu sur 15 kilomètres jusqu'à Wil, la voie est restée libre.