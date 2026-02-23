Grâce aux efforts des CFF et de la Deutsche Bahn, la ponctualité des trains Zurich-Stuttgart s'est améliorée depuis décembre. Les mesures resteront en place jusqu'en 2026 pour consolider ces progrès.

Les CFF maintiennent les mesures sur la ligne Stuttgart-Zurich

La ponctualité de la liaison Intercity entre Zurich et Stuttgart (D) s'est nettement améliorée depuis le changement d'horaire en décembre, selon les CFF. Les mesures mises en place en collaboration avec la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn (DB) suite aux nombreux retards et annulations seront maintenues.

Le concept introduit entre la localité allemande de Singen, à 20 km au nord-est de Schaffhouse, et Zurich sont efficaces, indiquent lundi les CFF et la DB dans un communiqué commun. Les mesures seront par conséquent poursuivies jusqu'au changement d'horaire en décembre 2026.

Concept poursuivi

Concrètement, depuis décembre dernier, un train sur deux au départ de Stuttgart ne va que jusqu'à Singen, d'où un train vers Zurich circule ensuite comme prévu. En outre, en cas de gros retard des trains directs en provenance de Stuttgart, c'est un train de remplacement des CFF qui prend le relais à Schaffhouse.

Ce train de remplacement au départ de Schaffhouse a été mis en service une centaine de fois depuis le changement d'horaire, afin de garantir la correspondance. Globalement, la ponctualité moyenne des arrivées à Zurich a augmenté depuis décembre d'environ 20 points de pourcentage pour dépasser 80%.

Les CFF et la DB ont décidé de poursuivre le concept jusqu'en décembre prochain. En parallèle, les deux transporteurs assurent poursuivre leurs efforts afin de «stabiliser sur le long terme» la liaison continue Stuttgart-Zurich et «atteindre l'objectif de ponctualité visé en Suisse».

Cette ligne n'est pas la seule liaison transfrontalière problématique. A Bâle, les CFF avaient dû temporairement supprimer deux liaisons de la DB vers la Suisse au printemps dernier. Avec le nouvel horaire, cette mesure a été levée et l'offre entre la Suisse et l'Allemagne a été élargie.