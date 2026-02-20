Une locomotive de train marchandises a déraillé près de la gare de Winterthour vendredi, endommageant des aiguillages. Le trafic RER zurichois reste perturbé jusqu’à lundi 01h00, selon les CFF.

La locomotive d'un train marchandises déraille à Winterthour

ATS Agence télégraphique suisse

La locomotive d'un train marchandises a déraillé vendredi après-midi près de la gare de Winterthour (ZH). L'incident a endommagé des aiguillages. Conséquence, le trafic du réseau RER zurichois restera perturbé durant le week-end.

Un bogie de la locomotive incriminée est sorti des rails, indique à Keystone-ATS le service de presse des CFF. Personne n'a été blessé. Deux lignes RER sont impactées. Le trafic ferroviaire devrait à nouveau rentrer dans l'ordre lundi à partir de 01h00, écrivent les CFF.