La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira comme prévu lundi matin après huit semaines de travaux intensifs. Les chantiers, d'un coût de 90 millions de francs, incluent la modernisation de la gare de Schmitten et le renouvellement de 8 km de voies entre Flamatt et Berne.

La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira comme prévu lundi matin après huit semaines de travaux intensifs. Photo: keystone-sda.ch

Les usagers de la ligne CFF Fribourg-Berne pourront, comme prévu, retrouver leurs habitudes dès lundi matin. Les travaux d'envergure menés ces huit dernières semaines, pour quelque 90 millions de francs, s'achèveront «ponctuellement» dimanche.

L'annonce a été effectuée mercredi à Schmitten (FR). La localité singinoise a bénéficié, dans le cadre des chantiers, d'une modernisation totale de sa gare. Ceux-ci ont impliqué aussi le réaménagement des aiguillages de l'est de la gare de Fribourg et le renouvellement de 8 kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne.

33'000 voyageurs chaque jour

Plus de 200 ouvriers ont été à l'œuvre dans un «environnement sécurisé», grâce à la fermeture complète d'une ligne qui accueille 33'000 voyageurs quotidiennement en moyenne. Les trains y circuleront à nouveau normalement dès lundi à 4h00, a précisé l'ancienne régie fédérale, qui a répété avoir accompli des travaux «intensifs».

Jusqu'à la remise en service, les travaux se poursuivent «à plein régime». Le bourrage des voies est en cours d'achèvement.