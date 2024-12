Un passager qui se trouvait dans l'avion qui a dû faire escale à Graz lundi soir porte de violentes accusations contre le personnel de bord. Photo: Blick-Leserreporter

Marian Nadler et Georg Nopper

L'atterrissage d'urgence d'un avion Swiss à Graz, en Autriche, en raison d'un dégagement de fumée fait la une des journaux dans tout le pays. Alors qu'un témoin oculaire a déclaré au «Kleine Zeitung» qu'il s'agissait d'une explosion, un autre passager a également contacté Blick. Il a dû se rendre à l'hôpital en raison d'une suspicion d'inhalation de fumée.

L'homme est en colère: «L'équipage du cockpit a agi de manière absolument correcte et professionnelle, mais lorsqu'on dit que l'équipage a aidé les passagers à évacuer, je peux vous assurer que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit», critique-t-il

Les passagers auraient ouvert eux-mêmes le toboggan d'urgence

Selon ce lecteur, qui souhaite rester anonyme, le personnel de cabine aurait «enfilé des sortes de combinaison de protection» et se serait ensuite avant de perdre son sang-froid et de se rendre «inopérant». Il affirme qu'aucune assistance n'aurait été fournie à un enfant de quatre mois, malgré les demandes de ses proches. «L'équipage s'est retranché dans la cuisine avec ses combinaisons de protection.»

La porte et le toboggan d'urgence ont été ouverts par des passagers, car l'équipage n'était apparemment pas en mesure de réagir de manière appropriée dans l'urgence, affirme le Suisse. «J'ai été exposé à une forte fumée à l'arrière. Heureusement, à part une irritation, tout va bien maintenant.»

Cela ne s’arrête pas là: le passager critique également la gestion des passagers après l’incident. Selon lui, lorsqu’il a appelé la hotline de Swiss depuis l’hôpital de Graz, une heure et demie après l’incident, le service n’avait encore aucune information sur ce qui s’était passé. Il conclut: «On peut se fier à zéro pour cent à Swiss. Elle devrait vraiment repenser sa formation.»

Ce que répond Swiss

Interrogée par Blick, Swiss s'est exprimée sur les reproches qui lui sont faits. Au total, douze passagers ont dû se rendre à l'hôpital. «Il n'est pas possible pour l'instant de se prononcer sur la situation exacte. Elle fait l'objet d'une enquête en cours», fait savoir la porte-parole Silvia Exer-Kuhn. «Les évacuations sont des situations exceptionnelles et peuvent conduire à des émotions extrêmes.»

Elle ajoute que les passagers ont été accueillis par l'équipe d'intervention de crise sur place à Graz et qu'ils ont été pris en charge de la meilleure manière possible. «Pour les personnes blessées, les autorités ont organisé sur place une prise en charge médicale aussi rapide que possible. Une aide psychologique a également été proposée aux personnes concernées par l'équipe d'intervention de crise, puis par l'équipe de soins de Swiss», a déclaré Silvia Exer-Kuhn. L'équipe de Swiss sur place est «en contact avec toutes les personnes qui ont eu besoin d'une aide médicale».