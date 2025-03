Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Migros continue les cessions de ses filiales. Dernière en date: Mibelle. Cette entreprise de M-Industrie a été envoyée à l'espagnol Persán, spécialisé dans l'entretien de la maison et les soins corporels.

Persán va reprendre l'ensemble du personnel et des installations du Mibelle Group en Suisse, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Australie, indique lundi le géant orange dans un communiqué. L'accord n'inclut pas la filiale sud-coréenne de Mibelle, Gowoonsesang Cosmetics. Celle-ci a été rachetée par L'Oréal, comme annoncé en décembre 2024.

L'entreprise andalouse emploie plus de 2000 personnes dans trois usines situées à Séville (Espagne), Wróblowice (Pologne) et Saint-Vulbas (France). Avec l'ajout des 1400 collaborateurs et collaboratrices du Mibelle Group, Persán emploiera plus de 3000 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.