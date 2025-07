Ces cinq plantes chassent les moustiques et les guêpes

Ces cinq plantes chassent les moustiques et les guêpes

1/4 Alors que les guêpes peuvent être plutôt agressives,... Photo: Shutterstock

Olivia Ruffiner

Dans le jardin ou sur le balcon, les insectes sont toujours là pour nous tenir compagnie. Et bien qu'ils nous rendent souvent service en pollinisant les plantes et en chassant les parasites, leur présence n'est que rarement appréciée, surtout quand on parle de guêpes ou de moustiques.

Comme dit le proverbe: «Mieux vaut prévenir que guérir.» Alors plutôt que de se jeter sur l'insecticide, la tapette à mouches ou autres bougies parfumées dont l'efficacité reste encore à prouver, vous pouvez éloigner ces petite bêtes en cultivant certaines plantes bien précises.

1 La lavande houppette

La lavande n'est pas seulement un régal pour les yeux et le nez, mais aussi un moyen efficace de lutter contre guêpes et moustiques. En effet, en plus de donner un petit air de Méditerranée, l'huile essentielle contenue dans la plante rebute de nombreux insectes.

En réalité, toutes les plantes qui contiennent des huiles essentielles éloignent généralement bien les insectes. Ceux qui s'orientent grâce à leurs antennes sont très sensibles aux odeurs. «Les plantes très odorantes les désorientent et leur font perdre leur repères», explique Michael Wiesner, gestionnaire environnemental de la ville de Winterthour, dans le canton de Zurich.

La lavande, en plus d'embellir et de parfumer, est un répulsif naturel contre guêpes et moustiques grâce à son huile essentielle. Photo: IMAGO/NurPhoto

2 Les herbes de cuisine

Le romarin peut également aider à lutter contre les insectes. Le parfum épicé de cette plante labiacée chasse les moustiques, les guêpes, les mites et même les poux. Une plante facile à cultiver dans des plates-bandes ou des pots. Le basilic et l'anis, entre autres, ont aussi ce super-pouvoir de rehausser les plats savoureux et d'éloigner les insectes.

Le romarin, facile à cultiver, repousse moustiques, guêpes, mites et poux grâce à son parfum épicé. Photo: Shutterstock

3 Les tomates

Les plants de tomates sont également un remède secret contre les hôtes indésirables. La plante est facile à entretenir et a surtout besoin de lumière et de chaleur pour se développer. Pouvant atteindre 1,50 mètre de haut, il faut donc prévoir un peu de place. Le mieux est de l'attacher le long d'un support vers le haut.

Les plants de tomates, faciles à cultiver, repoussent certains nuisibles. Photo: Shutterstock

4 La menthe poivrée

La menthe poivrée est une autre protection naturelle contre les insectes. Cette plante est particulièrement odorante est constitue donc un vrai repoussoir pour les insectes. Mais attention: «Elle peut se répandre très rapidement dans le jardin et envahir le terrain», prévient Michael Wiesner. Si vous ne souhaitez pas trouver un pied de menthe dans chaque coin du jardin, mieux vaut la planter dans un pot.

La menthe poivrée, très odorante, est une protection naturelle efficace pour éloigner les insectes. Photo: Unsplash

5 La mélisse citronnée

Grâce à son parfum d'agrumes, la mélisse citronnelle chasse les moustiques, certes, mais attire d'autres insectes, comme les papillons, les coléoptères ou les abeilles, particulièrement attirés par ses fleurs riches en nectar.

La mélisse citronnelle repousse les moustiques grâce à son parfum citronné, tout en attirant papillons, coléoptères et abeilles. Photo: Shutterstock

Créer un équilibre

Si l'idée d'un jardin sans guêpes ni moustiques semble être idyllique, Michael Wiesner conseille de pas créer «des enclaves sans insectes». Pour cela, le mieux reste de diversifier les plantes du jardin ou du balcon.

De plus, l'expert rappelle que plusieurs insectes, comme les abeilles, sont des pollinisateurs naturels et sont considérés comme non agressives. Cela signifie qu'elles ne piquent que très rarement.