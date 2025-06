Ce couple de fleuristes échappe à une arnaque de 5000 francs

Un couple de fleuristes lucernois a failli payer 5000 francs pour un site web jamais commandé. Harcelés par une société allemande, ils ont enfin obtenu gain de cause. Grâce à la médiatisation de leur affaire, la facture a été annulée.

1/4 Guido et Sabrina Böbner ont échappé à une arnaque de 5000 francs grâce à Blick. Photo: Alessandro Perucchi

Alessandro Perucchi

Nous vous en parlions il y a quelques jours, un couple de fleuristes victime d'une arnaque s'est trouvé face à une facture de 5000 francs pour un site web obscur. Paniqués, ils ont reçu de nombreux rappels de paiement de la société Suchmaschinen Service GmbH, qui a même contacté des bureaux de recouvrement. Aujourd'hui, cette histoire a une fin heureuse, en partie grâce à Blick.

Guido et Sabrina Böbner tiennent un magasin de fleurs dans le quartier de Littau à Lucerne. Ils se sont fait piéger par une entreprise allemande, qui contacte des commerçants pour leur faire miroiter des produits qu'elle facture ensuite au prix fort.

Le couple a reçu un appel de cette entreprise souhaitant leur vendre un nouveau site web. Ils ont tenté de refuser l'offre au téléphone, mais quelques semaines plus tard, ils ont reçu une facture salée dans leur boîte aux lettres.

L'entreprise campe sur sa position

Guido Böbner est formel: «Nous n'avons jamais rien convenu contractuellement.» Lui et sa femme sont agacés, car cette affaire leur prend beaucoup de temps et de l'énergie. Ils ont envoyé de nombreuses lettres à l'entreprise en question pour préciser qu'ils n'avaient jamais rien commandé. Mais en retour, ils n'ont reçu que des rappels et des demandes de recouvrement.

«Il n'est pas possible d'annuler la commande que nous avons exécutée», leur a répondu la société Suchmaschinen Service GmbH en réponse à leur première lettre. En effet, même si le site internet a mauvaise mine et surtout que le couple n'en veut pas, l'entreprise estime avoir quand même rempli sa part du contrat. Notre demande d'interview sur cette affaire est restée sans réponse.

La lumière au bout du tunnel

Mais en ce début de semaine, Guido Böbner reçoit une excellente nouvelle: la société Suchmaschinen Service GmbH se manifeste et retire sa facture! «Nous sommes soulagés», nous confie le couple.

La lettre, que nous avons pu consulter, stipule que l'entreprise «confirme l'annulation de la commande et la fin du contrat». La facture est donc sans objet. Le même jour, la deuxième lettre recommandée aurait enfin été retirée. Pour Guido Böbner, l'article et les sollicitations de Blick ont aidé à résoudre cette situation.

Le même schéma s'est produit pour le pizzaïolo Claudio Masier. Il a lui aussi reçu une facture salée de la même entreprise pour un site web qu'il n'avait jamais commandé. Après le reportage de Blick, Suchmaschinen Service GmbH a soudain fait marche arrière et annulé sa facture.