Suite à l'éboulement à Blatten, Caritas et la Croix-Rouge entament la deuxième phase d'aide. Après l'aide d'urgence de 2000 francs par personne, les 3,8 millions de dons serviront à financer des mesures provisoires et à prévenir la précarité financière.

Les décombres d'une maison sur le grand lac qui s'est formé à l'endroit du village de Blatten le vendredi 20 juin 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Après l'aide d'urgence, Caritas et la Croix-Rouge suisse lancent la deuxième phase de l'aide en faveur du village de Blatten (VS), détruit par un éboulement, le 28 mai dernier. Mardi, le montant des dons s'élevait à 3,8 millions de francs auprès des deux organisations.

L'aide de transition doit permettre aux habitants du village de recevoir rapidement des contributions pour des mesures provisoires telles que des logements ou des achats urgents. Dans un deuxième temps, les dons serviront également à couvrir les frais résiduels qui ne sont pas pris en charge. Les personnes ayant de faibles revenus et ne disposant pas de réserves financières courent en effet le risque de tomber dans la pauvreté à cause des coûts élevés ou des pertes subies.

2000 francs par personne

L’aide financière résiduelle permet à la Croix-Rouge et à Caritas de veiller à ce que les personnes concernées ne tombent pas dans le besoin financier parce qu’elles ne peuvent pas assumer certaines charges financières malgré la couverture d’assurance ou d’autres sources de soutien.

L'aide d'urgence aux personnes touchées a déjà été versée début juin et s'élevait à 2000 francs par personne. Caritas, la Croix-Rouge et la Chaîne du Bonheur ont fourni cette aide à raison d'un tiers chacune. Caritas et la Croix-Rouge travaillent ensemble lors de catastrophes naturelles en Suisse et coordonnent l'aide avec d'autres organisations humanitaires et la Chaîne du Bonheur.