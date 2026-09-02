Accusé de violences sexuelles, Patrick Bruel suspend sa tournée prévue dès octobre, incluant Genève. L'artiste souhaite éviter des tensions et remboursera tous les billets, selon son avocate Fanny Colin.

Tous les billets pour les concerts annulés de Bruel seront remboursés

Tous les billets pour les concerts annulés de Bruel seront remboursés

ATS Agence télégraphique suisse

Tous les billets achetés pour les concerts de Patrick Bruel seront remboursés, a assuré mercredi l'avocate du chanteur. Accusé de violences sexuelles par des dizaines de femmes, ce dernier a annulé sa tournée prévue à partir d'octobre.

L'ancienne idole des années 1990 a renoncé mardi à la tournée de 35 dates qu'il devait entamer le mois prochain, expliquant qu'elle était «devenue l'incarnation d'un débat qui la dépasse». Un concert était notamment prévu le 18 novembre à l'Arena de Genève. L'interprète de «Place des grands hommes» et «Casser la voix» continue de clamer son innocence et affirme que cette annulation s'inscrit dans un souci «d'apaisement».

Patrick Bruel «est à l'écoute, il n'est pas brutal, et il a entendu les menaces qui pesaient sur son public si cette tournée devait être maintenue», a déclaré son avocate Fanny Colin sur LCI, évoquant de possibles «coups de force, des intrusions dans le cadre du concert». «A aucun moment Patrick Bruel n'entend mettre en danger ni son public, ni son équipe», a-t-elle poursuivi. Les billets de concert «seront naturellement remboursés», a aussi indiqué Me Colin.

Satisfaction

Depuis plusieurs semaines, des responsables politiques, élus et associations féministes l'appelaient à renoncer à monter sur scène, invoquant le respect de la parole des victimes et du temps des enquêtes judiciaires. A ce stade, le chanteur et comédien a été mis en examen dans quatre dossiers, notamment pour viol et tentatives de viol, et a été placé sous le statut, plus favorable, de témoin assisté dans quatre autres dossiers.

Les organisations féministes ont salué l'annulation des concerts. «On est ravis», a déclaré Françoise Nyffeler, de la Grève féministe, à la RTS. «La pression a fonctionné et on voit que les féministes réussissent enfin à faire peur à des agresseurs. Et ça, pour toutes les victimes, c'est un progrès.»

Myriam Fabiani, membre du collectif «Nous serons le feu», estime de son côté que la décision de Patrick Bruel «montre que l'impunité, c'est terminé». Et qu'il n'est «plus possible de se produire sur scène comme si de rien n'était quand on est accusé par plusieurs femmes», affirme-t-elle elle aussi sur les ondes de la RTS.