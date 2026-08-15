Patrick Bruel est autorisé à quitter la France

Patrick Bruel, mis en examen pour viols et agressions sexuelles, peut quitter la France après l'assouplissement de son contrôle judiciaire. Le parquet de Nanterre conteste cette décision. Une audience est prévue le 16 septembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Le chanteur et comédien français Patrick Bruel, mis en examen pour viol et agression sexuelle, est autorisé à quitter le territoire français après que son contrôle judiciaire a été assoupli. Le parquet a interjeté appel de cette ordonnance.

«Le 21 juillet 2026, le juge d'instruction, saisi par les avocats de Patrick Bruel d'une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire portant sur l'interdiction de quitter le territoire national, y a fait droit», a expliqué à l'AFP la procureure adjointe de Nanterre Virginie Deneux, confirmant une information de Mediapart.

Vendredi soir, le site d'information avait révélé l'assouplissement du contrôle judiciaire du chanteur, évoquant avoir eu vent de «plusieurs messages de lecteurs et lectrices s'étonnant d'avoir croisé cet été Patrick Bruel à l'étranger, dans un couloir d'aéroport ou dans un hôtel».

Le parquet de Nanterre fait appel

D'après le média d'investigation, le parquet de Nanterre aurait considéré cette décision comme «injustifiée» et «excessive». L'audience s'est déroulée vendredi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, selon RTL. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre.

L'artiste âgé de 67 ans est mis en examen depuis mi-juin dans quatre dossiers et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Au moins huit nouvelles plaintes ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle, commis entre septembre 1992 et 2014. Les deux dernières plaintes ont été déposées les 16 et 23 juillet, auprès du premier district de la police judiciaire de Paris. Contactés samedi par l'AFP, les avocats de Patrick Bruel n'ont pas réagi.