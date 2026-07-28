Deux nouvelles plaintes visant Patrick Bruel ont été déposées en juillet. L'une dénonce un viol en 1994, l'autre une agression sexuelle en 2005. A priori prescrits, les faits ont néanmoins été signalés à la justice dans le contexte de libération de la parole.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

L'affaire Patrick Bruel continue de prendre de l'ampleur. Deux nouvelles plaintes visant le chanteur ont été déposées les 16 et 23 juillet derniers, a appris BFMTV ce mardi 28 juillet, confirmant des informations de Mediapart.

La première plaignante dénonce des faits qualifiés de «viol», qu'elle situe à l'automne 1994. La seconde accuse Patrick Bruel d'une «agression sexuelle» qui aurait eu lieu en marge du tournage d'un film, en 2005.

Les faits dénoncés étant a priori prescrits, ces deux plaintes ne devraient pas pouvoir donner lieu à des poursuites. Les plaignantes ont néanmoins souhaité saisir la justice, dans le contexte actuel de libération de la parole des femmes.

31 plaintes au total

Avec ces deux nouveaux signalements, Patrick Bruel fait désormais l'objet d'au moins 31 plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Parmi elles, 14 ont été considérées comme prescrites, mais doivent encore être réexaminées par les juges d'instruction.

Agé de 67 ans, le chanteur a été mis en examen le mercredi 10 juin à l'issue de 48 heures de garde à vue. Quatre affaires sont concernées: un viol qui aurait été commis en 2008 sur Florima Treiber, une tentative de viol dénoncée par Karine Viseur en 2018, une agression et un harcèlement sexuels qui auraient été commis en 2019 à Perpignan sur une masseuse de la Villa Duflot, ainsi qu'un harcèlement sexuel dénoncé la même année à Ajaccio par une esthéticienne du Radisson Blu de Porticcio.

Et le nombre de procédures pourrait encore augmenter. Toujours d'après BFMTV, plusieurs avocates représentant des plaignantes ont fait savoir qu'elles envisageaient de déposer de nouvelles plaintes dans les semaines ou les mois à venir. L'affaire est donc loin d'avoir livré son dernier chapitre. Patrick Bruel conteste catégoriquement l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.