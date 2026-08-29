La fermeture de la station de ski de Braunwald, à Glaris, a provoqué un choc. Les experts préviennent que les appartements de vacances pourraient perdre de leur valeur. A court terme, ces résidences secondaires pourraient même devenir quasiment invendables.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le domaine skiable de Braunwald (GL) cessera ses activités, une décision prise mercredi par le conseil d'administration avec une courte majorité. Les habitants et commerçants redoutent une chute de la valeur des biens immobiliers et de l'économie locale.

Un économiste d'UBS estime que les prix des résidences secondaires pourraient baisser de 10 à 20%, bien que la proximité de Zurich reste un atout pour Braunwald. Les vendeurs hésitent encore à réduire les prix malgré une baisse déjà amorcée depuis le printemps 2026.

Actuellement, quatre biens sont en vente à Braunwald entre 7850 et 12'400 CHF par m². Les experts prévoient des concessions sur les prix à court terme, mais estiment que les baisses resteront modérées grâce à l'intérêt pour les séjours calmes hors saison.

Martin Schmidt

La décision est tombée comme un couperet mercredi dernier. Soutenu par une courte majorité d'actionnaires, le conseil d'administration des remontées mécaniques a scellé la fin de l'exploitation du domaine skiable de Braunwald. Les commerçants, les habitants et les propriétaires de résidences secondaires craignent désormais un effondrement de l’activité économique et un krach immobilier local.

Ces inquiétudes ne sont pas sans fondement. «Les skieurs constituent une clientèle relativement aisée», avertit Claudio Saputelli, économiste en chef chez UBS, à Blick. «Sans station de ski, le lieu perd de son attrait.» Il est toutefois difficile de prédire dans quelle mesure les prix des résidences secondaires vont chuter. «Cela pourrait être de 10 ou 20%, mais aussi nettement moins», précise l’expert en immobilier. L’avenir de la station de ski étant incertain depuis un certain temps, les prix ont déjà légèrement diminué au cours des douze mois précédant le printemps 2026, comme le montrent les derniers chiffres d’UBS.

Les ventes à court terme s’annoncent difficiles

L'évolution des prix, voire leur correction, dépendra notamment de la rapidité avec laquelle certains propriétaires souhaitent vendre leurs chalets ou appartements de vacances. «Pour une vente rapide, une baisse de prix significative est indispensable», explique Claudio Saputelli. En effet, les acheteurs potentiels, conscients de la fin de la saison de ski, s'attendront à une réduction. Cependant, comme les vendeurs se basent souvent sur les prix antérieurs, il est peu probable qu'ils acceptent des réductions importantes actuellement. «Les propriétaires surévaluent souvent leurs biens par rapport au marché. Cela pourrait, dans un premier temps, entraîner une augmentation significative de la durée de publication des annonces», ajoute l'expert.

Ce scénario rappelle celui du domaine skiable des Paccots/Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. L’exploitation des pistes ayant dû être considérablement réduite, les vendeurs d’appartements de vacances ont dû accepter des baisses de prix de 10 à 15%. Ceux qui refusent de brader le prix risquent donc de se retrouver avec leur bien immobilier sur les bras pendant des années; l'écart entre les attentes des propriétaires et la réalité du marché post-ski gelant temporairement les ventes.

A moyen terme, la proximité avec Zurich pourrait être un atout

Actuellement, deux appartements de vacances et deux chalets sont proposés à la vente sur le portail immobilier Homegate à Braunwald. Trois d’entre eux oscillent entre 7850 et 8300 francs par mètre carré de surface habitable, tandis qu'un chalet est proposé à 12'400 francs. Selon Wüest Partner, les prix réels de transaction tournaient récemment autour de 7500 à 8000 francs le mètre carré. Toutefois, pour les chalets, le prix peut être légèrement plus élevé en fonction de la vue et du niveau de finition, explique Robert Weinert de la société de conseil immobilier Wüest Partner.

Robert Weinert s'attend également à une correction: «A court terme, les propriétaires devront faire des concessions sur les prix.» Ces dernières années, les prix à Braunwald ont augmenté nettement moins fortement que sur l'ensemble du marché. «Par conséquent, les baisses de prix ne devraient pas être aussi importantes», estime-t-il. De plus, la localité bénéficie de sa proximité avec l’agglomération zurichoise, un bassin de clientèle au fort pouvoir d’achat.

Promouvoir la quête de calme

Les experts s'accordent à dire que le marché de Braunwald pourrait évoluer à moyen terme, à condition que la destination parvienne à renforcer son offre durant les autres saisons et à devenir encore plus attractive pour les vacanciers en quête de tranquillité. «Certains vacanciers ont acheté leur appartement à Braunwald pour la station de ski, mais d'autres apprécient le calme environnant», explique Jürg Grünenfelder, directeur de l'agence Remax Immobilien de Glaris.

Si les passionnés de glisse cherchent aujourd'hui à revendre leurs appartements, une nouvelle catégorie de résidents en quête de quiétude pourrait prendre le relais. Mais ces amateurs de silence ont déjà prévenu: à la table des négociations, ils ne feront aucun cadeau sur les prix.