Le Valais déclare l'état de «situation particulière»

Une augmentation significative de l'activité a été observée pendant la nuit de mardi à mercredi sur le glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS). Des milliers de mètres cubes se sont détachés durant la nuit et on atteri dans une zone inhabitée. Il s'agit du deuxième épisode du genre après celui survenu en début de soirée, mardi. Dans les deux cas, les débris de glace, de roche et de neige n'ont pas atteint le village de Blatten, mais ont glissé jusqu'à un pare-avalanche. Mardi soir, les débris s'arrêtaient à 400 mètres des premières maisons.