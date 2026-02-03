DE
Propriétés ensevelies
La somme de l'indemnisation a été fixée après l’éboulement de Blatten

Les propriétaires de terrains ensevelis lors de l'éboulement de Blatten recevront 130 francs par mètre carré d'indemnisation. La Chaîne du Bonheur et la Confédération allouent 19 millions de francs pour compenser cette perte.
19 millions ont été débloqués pour indemniser les propriétaires de Blatten.
Les propriétaires de terrains à bâtir perdus lors de l'éboulement de Blatten seront indemnisés à hauteur de 130 francs par mètre carré. Au total, 19 millions de francs provenant de fonds de la Chaîne du Bonheur et de la Confédération seront mis à disposition à cet effet.

«La catastrophe a entraîné des ravages, des inondations et la perte totale des terrains», rappelle la commune haut-valaisanne dans un communiqué mardi, revenant sur une information publiée par plusieurs médias. Les dommages non assurables les plus importants concernent le sol, relève-t-elle encore.

19 millions à disposition

Au total, 160'472 mètres carrés de terrains à bâtir ont été ensevelis. Tant des terrains construits que des terrains non bâtis – d'une «valeur considérable» – sont concernés.

Grâce au mécanisme de soutien mis en place, la perte sera indemnisée à hauteur de 130 francs par mètre carré, «afin que les personnes concernées puissent racheter des terrains à bâtir et créer des logements.» Pour ce faire, quelque 19 millions de francs sont à disposition, dont 15 millions proviennent de la Chaîne du Bonheur et 4 de la Confédération.

Le tout est soumis au contrôle de la Commission des dons de Blatten. Selon le président de la commune Matthias Bellwald, les versements devraient être achevés «d'ici fin 2026».

Perte partiellement compensée

«Cette solution permet aux personnes concernées de se tourner à nouveau vers l'avenir, même si beaucoup subissent une perte financière considérable, écrit la commune dans son communiqué. Les prestations d'assurance ainsi que les contributions de la Chaîne du Bonheur et de la Confédération ne suffisent pas à compenser de manière équivalente la perte de la propriété immobilière.»

Pour mémoire, quelque 68 millions de francs ont été recueillis grâce à «une immense solidarité» nationale. A noter que les dons versés directement à la commune de Blatten ne seront pas utilisés pour cette indemnisation: ceux-ci restent réservés, comme prévu, à la reconstruction du village.

