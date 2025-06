Excellente nouvelle pour les habitants du Lötschental

Une trentaine d'habitants du Lötschental peuvent rentrer chez eux

Certaines habitations de Ferden, Kippel et de Wiler avaient été évacuées à titre préventif, le 29 mai, après la rupture du glacier de Birch. Cette trentaine d'habitants ont pu regagner leurs domiciles, vendredi après-midi.

L'avis d'évacuation de la zone commerciale de Wiler a également été levé. «Le risque accru d'érosion latérale massive et incontrôlée le long du lit du ruisseau Lonza n'existe plus», indique l'Etat-major de conduite du Lötschental dans un communiqué. Cependant, le dispositif reste en place en prévision d'une éventuelle évacuation.

Les touristes seront également autorisés à revenir dans la vallée à partir de samedi. Le centre de commandement régional du Lötschental a annoncé que la fermeture de la route depuis Goppenstein pour les non-résidents et les touristes sera levée à partir de vendredi à 23h00 et déplacée vers Wiler. En revanche, l'ensemble du territoire de la commune de Blatten, y compris les sentiers de randonnée, resteront fermés. Jeudi, les habitants des hameaux de Blatten, soit Eisten et Weissenried, avaient pu regagner leur domicile durant 1 heure.