Denner s'engage pour le bien-être de ses employés avec des mesures concrètes dès 2025. Augmentation salariale, congé maternité prolongé et hausse du salaire minimum sont prévus pour soutenir le pouvoir d'achat et la qualité de vie du personnel.

Denner augmente les salaires et prolonge le congé maternité

Denner augmente les salaires et prolonge le congé maternité

Denner propose de mesures pour améliorer les conditions de travail de ses employés. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Denner prévoit diverses améliorations pour son personnel l'an prochain. Le discounter augmentera notamment la masse salariale de 1,1% en 2025 et prolongera le congé maternité de 18 à 19 semaines.

Les employés des secteurs de la vente et de la logistique devraient majoritairement profiter des augmentations de salaire, indique jeudi la filiale de Migros dans un communiqué. Le salaire minimum sera en outre augmenté de 50 francs. Depuis 2019, Denner a augmenté les revenus les plus modestes d'un total de 425 francs par mois, précise le communiqué.

Enfin, le congé de maternité sera prolongé de 18 à 19 semaines. De plus, les cotisations à la caisse de pension Denner seront encore augmentées aux frais de l'employeur. Selon Denner, ces mesures visent à renforcer le pouvoir d'achat des salariés et à favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2025.