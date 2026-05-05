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Progrès «significatifs»
La lutte contre le piétin progresse chez les moutons

La Confédération annonce une baisse marquée des cas de piétin chez les moutons: 10% des exploitations touchées en 2026, contre 22% lors de la première analyse en 2024.
Publié: 11:11 heures
La maladie du piétin recule dans les élevages suisses grâce à des mesures renforcées.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d’exploitations touchées par le piétin continue de diminuer, annonce mardi la Confédération. Près de 10% des exploitations étaient concernées, contre 22% lors de la première analyse. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFEV) poursuit le programme coordonné lancé en octobre 2024 contre cette maladie très douloureuse et contagieuse qui touche les onglons des moutons.

L'objectif est de réduire le nombre d'exploitations touchées à moins d'un pourcent en l'espace de cinq ans, note l'OFEV dans un communiqué. Pour cela, il faut se «montrer rigoureux dans la mise en oeuvre de l'entretien des sabots, la réalisation soigneuse des bains d’onglons dans les exploitations concernées et le respect systématique des mesures de biosécurité dans tous les troupeaux».

«Les progrès réalisés sont en premier lieu le résultat du grand engagement des éleveurs et de l’étroite collaboration de toutes les parties impliquées», se réjouit l'office. Lors de cette deuxième analyse, 12'224 exploitations ovines ont été contrôlées dans toute la Suisse entre octobre 2025 et mars 2026. La troisième période d’examen se déroulera en octobre prochain.

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