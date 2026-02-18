Un milliard de mieux que prévu dans les comptes fédéraux, la gauche s’insurge. Elle dénonce des erreurs et une gestion dictée par l’idéologie.

Un milliard en plus dans les caisses fédérales, la gauche s'étrangle

ATS Agence télégraphique suisse

La gauche est en rogne après l'annonce mercredi d'un résultat d'un milliard de francs de mieux que prévu dans les comptes fédéraux. Elle reproche des erreurs à répétition et un démantèlement guidé par des «choix idéologiques» plutôt que par l'état réel des finances.

Les comptes de 2024 étaient déjà meilleurs que prévu, a relevé le Parti socialiste (PS) dans un communiqué. Il attribue ces «erreurs à répétition» à une politique financière «guidée par des choix idéologiques, au détriment de la population».

La classe moyenne souffre

Selon Baptise Hurni, vice-président du PS Suisse, elle «sert uniquement à justifier la réduction des dépenses publiques, avant de faire passer ensuite de nouveaux privilèges fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises». En ajoutant que cela pèse sur la classe moyenne et les personnes précaires.

De même que les Vert-e-s, le PS soutient aussi que le programme de démantèlement n'est pas justifié, et que d'autres investissements dans l'avenir auraient pu avoir lieu. Les Vert-e-s menacent d'un référendum si le Parlement «continue à soutenir ce plan d'austérité gouvernemental, fossoyeur d'avenir et synonyme de démantèlements».

Selon Gerhard Andrey, conseiller national vert fribourgeois, les démantèlements sont «purement idéologiques et mal placés». Selon lui, en coupant dans la protection climatique, la formation et la coopération internationale, «le Conseil fédéral accumule des dettes au détriment des générations futures».