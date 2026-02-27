Epuisée, Mattea Meyer reporte encore son retour à Berne

La conseillère nationale Mattea Meyer (PS/ZH) ne participera pas à la prochaine session de printemps du Parlement fédéral. Toujours coprésidente du Parti socialiste suisse, elle prévoit toutefois de reprendre ses fonctions prochainement, a confirmé Cédric Wermuth à SRF.

ATS Agence télégraphique suisse

L'autre coprésident du PS, Cédric Wermuth a confirmé vendredi à Keystone-ATS l'information rendue publique la veille par SRF. Mattea Meyer prolonge ainsi son absence de la vie politique active. Fin novembre 2025, elle avait fait part de son «grand épuisement» et suspendu ses fonctions. Elle avait déjà été absente lors de la dernière session d'hiver du Parlement fédéral.

Il n'est toutefois pas question qu'elle démissionne de son poste de coprésidente. «Mme Meyer reste coprésidente du PS Suisse et a l'intention de reprendre pleinement ses fonctions dans un avenir proche», a précisé Cédric Wermuth.