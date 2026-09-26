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Une urgence médicale
Un vol Edelweiss change brusquement de cap au milieu de l'Atlantique

Vendredi soir, un vol Edelweiss portant le numéro WK4 a soudainement changé de cap au-dessus de l'Atlantique Nord. Au lieu d'atterrir en Floride, il s'est dirigé vers les côtes canadiennes, en raison d'un incident médical.
Publié: il y a 14 minutes
Au milieu de l'Atlantique, le WK4 de la compagnie Edelweiss a soudainement changé de cap.
Photo: Flightradar 24
Sandra Marschner

Vendredi soir, au-dessus de l'Atlantique Nord, un Airbus A350-941 d'Edelweiss, portant le numéro de vol WK4, a soudainement changé de cap. Selon les données de la plateforme de suivi Flightradar24, l'avion a décollé de Zurich à 13h25, avec pour destination Tampa, en Floride, où il devait atterrir à 17h20, heure locale.

Mais l'avion a ensuite modifié sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique et s'est dirigé vers la côte canadienne. Il a finalement atterri à l'aéroport d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

Une urgence médicale

Interrogée par Blick, la compagnie Edelweiss a confirmé l’incident vendredi en fin de soirée. «Au cours du vol WK4 reliant Zurich à Tampa, un atterrissage intermédiaire à Halifax a été nécessaire en raison d'un incident médical», explique Andreas Meier, porte-parole d'Edelweiss. L'avion atterri et le passager en question a été pris en charge par le personnel médical local.

Et qu’en est-il des 315 passagers à bord? «A l’heure actuelle, l’avion poursuivra son voyage vers Tampa après avoir fait le plein, pour autant que le temps de service légalement prescrit pour l’équipage le permette », précise le porte-parole.

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