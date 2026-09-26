Vendredi soir, un vol Edelweiss portant le numéro WK4 a soudainement changé de cap au-dessus de l'Atlantique Nord. Au lieu d'atterrir en Floride, il s'est dirigé vers les côtes canadiennes, en raison d'un incident médical.

Un vol Edelweiss change brusquement de cap au milieu de l'Atlantique

Un vol Edelweiss change brusquement de cap au milieu de l'Atlantique

Sandra Marschner

Vendredi soir, au-dessus de l'Atlantique Nord, un Airbus A350-941 d'Edelweiss, portant le numéro de vol WK4, a soudainement changé de cap. Selon les données de la plateforme de suivi Flightradar24, l'avion a décollé de Zurich à 13h25, avec pour destination Tampa, en Floride, où il devait atterrir à 17h20, heure locale.

Mais l'avion a ensuite modifié sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique et s'est dirigé vers la côte canadienne. Il a finalement atterri à l'aéroport d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

Une urgence médicale

Interrogée par Blick, la compagnie Edelweiss a confirmé l’incident vendredi en fin de soirée. «Au cours du vol WK4 reliant Zurich à Tampa, un atterrissage intermédiaire à Halifax a été nécessaire en raison d'un incident médical», explique Andreas Meier, porte-parole d'Edelweiss. L'avion atterri et le passager en question a été pris en charge par le personnel médical local.

Et qu’en est-il des 315 passagers à bord? «A l’heure actuelle, l’avion poursuivra son voyage vers Tampa après avoir fait le plein, pour autant que le temps de service légalement prescrit pour l’équipage le permette », précise le porte-parole.