Au menu de ce vendredi 11 juillet: SolarStratos veut devancer Bertrand Piccard avec son avion solaire, la présidente du National dans les abris ukrainiens, la planification hospitalière suisse mise en cause, le festival Basel Tattoo et pour finir un peu de foot.

Le pilote de la mission SolarStratos va tenter de battre le record d'altitude de Bertrand Piccard avec un avion solaire. Photo: keystone-sda.ch

Ça y est, le week-end est à portée de main! Pour patienter jusque-là, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un concentré des infos suisses à ne pas manquer ce vendredi 11 juillet:

1 Bertrand Piccard défié par le pilote d'un avion solaire

Le pilote de la mission SolarStratos, Raphaël Domjan, est de retour à Sion avec son avion solaire pour tenter de battre le record d'altitude de 9235 mètres réalisé par Bertrand Piccard sur Solar Impulse, relate «Le Nouvelliste» vendredi. L'objectif de SolarStratos est toujours de franchir les 10'000 mètres d'altitude, indique Raphaël Domjan. L'été dernier, une tentative s'était soldée à 5963 mètres. Mais cette année, «l'avion et l'équipe sont mieux préparés. On vole dans de meilleures conditions», explique le pilote. Une nouvelle hélice et des batteries plus puissantes ont été installées, ajoute-t-il. «Sur le papier, l'appareil devrait voler beaucoup plus haut que l'année passée.»

2 La présidente du National à l'abri d'une attaque de drones

La présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) a dû se réfugier pendant deux heures dans un abri antiaérien lors de son voyage de trois jours en Ukraine en raison d'attaques de drones russes, rapportent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'alerte a eu lieu pendant qu'elle dormait jeudi vers 01h30 lors de la dernière étape de sa visite dans la ville de Vinnytsia, dans le centre du pays. L'Argovienne dit cependant s'être toujours sentie en sécurité, car la plupart des rencontres ont lieu deux étages sous terre. Le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), président de la commission de politique extérieure du National, a également pris part au voyage.

3 Le système hospitalier suisse sous le feu des critiques

La nouvelle association des assureurs maladie prio.swiss a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la planification hospitalière dans le canton de Schwyz, indique sa directrice Saskia Schenker dans la «Neue Zürcher Zeitung» de vendredi. «Il y a là le risque de maintenir un surapprovisionnement inutile et coûteux au lieu de coordonner encore mieux les mandats de prestations au niveau intercantonal», explique-t-elle, soulignant qu'il y a encore trop d'infrastructures hospitalières en Suisse. Cela réduit la qualité, aggrave la pénurie de personnel qualifié et fait grimper les coûts, précise-t-elle, ajoutant: «Les frontières cantonales ne doivent pas faire obstacle à une planification hospitalière judicieuse.»

4 Des centaines de cornemuses vont faire vibrer Bâle

Les amateurs de musique militaire et de cornemuse sont conviés à Bâle dès vendredi pour assister au festival Basel Tattoo. Un millier de participants issus d'une quinzaine d'ensembles européens, américains, australiens et arabes proposent dix représentations en huit jours. Pour la première fois, tous les grands hymnes classiques écossais sont au rendez-vous, interprétés par 200 joueurs de cornemuse.

5 Quel adversaire pour la Nati en quart?

L'équipe de Suisse de football a réussi une performance historique en se qualifiant pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d’un Euro. Ce vendredi, on saura qui de l’Espagne ou de l’Italie croisera le chemin de la Nati au tour suivant. Lors des deux premières journées, l'Espagne a survolé ses rencontres face au Portugal et à la Belgique pour s'assurer sa qualification pour la suite du tournoi. L'équipe championne du monde en titre a marqué 11 buts en deux rencontres et compte bien remporter ce groupe sur un sans-faute face à l'Italie. Mais attention, en cas de victoire, la Squadra Azzurra, pourrait voler la première place aux Espagnoles et s’offrir un magnifique derby face à la Suisse en quart. Coup d’envoi à 21h.