Riola Xhemaili vient d'égaliser et d'envoyer la Suisse au paradis (92e, 1-1).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel suspense, quel scénario, quelle délivrance! D'abord nerveuses, inhibées par l'enjeu de ce match décisif, les Suissesses se sont lâchées une fois menées au score et ont égalisé dans les arrêts de jeu par Riola Xhemaili dans un stade en fusion, garni de 26'388 spectatrices et spectateurs. Le ticket pour les quarts de finale a été obtenu dans la douleur extrême, mais le voilà bien au chaud dans la poche de Pia Sundhage et de ses joueuses au terme d'une soirée qui rentrera dans l'histoire du football suissse.

Un stade rouge de passion, avec une petite touche de blanc Suomi

Le Stade de Genève, d'habitude resplendissant de grenat, était revêtu d'un impressionnant habit rouge vif en ce jeudi soir, avec une toute petite touche de blanc Suomi, et il faut saluer la belle unanimité des fans de la Nati, lesquels s'étaient passés le mot de manière télépathique pour venir chacun de rouge vêtu. Il y avait là un joli tableau d'ensemble dans l'immense majorité du stade et, à cette vision enchanteresse s'ajoutaient des chants passionnés montant joyeusement là-haut jusqu'aux cieux. L’atmosphère était belle, portée par une marche en amont tout aussi festive, malgré le décor peu reluisant d’une sortie d’autoroute et d’une zone aussi industrielle que grise. Mais qu’importe: la ferveur venait du cœur, et des chœurs. Le peuple genevois a ainsi fait honneur à l’équipe de Suisse, avec un cortège bruyant et rougissime, réunissant pas moins de 10'000 personnes, de Lancy-Pont-Rouge jusqu’à la Praille.

Une Suisse nerveuse, mais bien disciplinée

Et les Suissesses sur le terrain, comment ont-elles répondu à cette ferveur populaire nouvelle? Alignées dans le même onze qui avait battu l'Islande (2-1) dimanche à Berne, avec une attaque à deux composée de Svenja Fölmli et de Sydney Schertenleib, elles ont mordu dans cette partie avec enthousiasme, donnant vie aux discours d'avant-match: oui, cette rencontre, la Suisse voulait la gagner et ne pas spéculer sur un nul qui lui suffisait. Tout n'a pas été parfait dans le jeu, mais l'intention était là, et Lia Wälti, capitaine-courage, et ses coéquipières se sont même créées plusieurs possibilités de marquer, sans succès, au cours d'une première période où la tension se reflétait dans chaque action. Non, les Suissesses ne se sont pas lâchées, bien conscientes de l'enjeu, mais oui, elles ont toujours cherché à bien faire.

L'arrêt formidable de Livia Peng à la 45e

La fin de la première période a cependant été mouvementée pour la Nati et il a fallu un arrêt miracle, l'expression n'est pas galvaudée, de Livia Peng sur une reprise à bout portant d'Eva Nyström, pour garder le score à 0-0. Si la Finlande a bien cru ouvrir la marque sur ce coup-là, la gardienne suisse a fait ressurgir du passé la fameuse citation concernant Gordon Banks, et un but que Pelé avait marqué, mais que le mythique gardien anglais avait arrêté, lors de la Coupe du monde 1970.

Il y avait Gordon Banks en 1970, il y aura désormais Livia Peng en 2025. Photo: TOTO MARTI

Visiblement préoccupée par cette fin de première période chahutée, Pia Sundhage a réagi à la pause en sortant la très décevante Svenja Fölmli pour faire entrer la roquette fribourgeoise Leila Wandeler, tandis que Nadine Riesen cédait sa place à Ana-Maria Crnogorcevic. La Suisse passait ainsi en 4-4-2, comme en cours de match face à l'Islande, avec Iman Beney placée un cran plus haut et donc bien plus près du but adverse. Bien discrète en première période, la jeune Valaisanne se voyait ainsi offrir une occasion de montrer ses (nombreuses) qualités et tenter de mettre la Suisse à l'abri.

Viola Calligaris, la faute fatale à la 76e

La deuxième période a cependant été encore plus tendue que la première, et bien plus pauvre en occasions de but. Au fur et à mesure que l'horloge avançait, la Suisse commençait à se dire qu'un match nul ferait bien l'affaire, lorsque, désastre, la pourtant très solide Viola Calligaris a fauté au mauvais endroit, dans les seize mètres, à la 76e, pour offrir un penalty à cette Finlande bien inoffensive jusqu'alors dans cette deuxième mi-temps. Natalia Kuikka prenait alors Livia Peng à contre-pied et plaçait la Finlande en tête contre toute attente!

Natalia Kuikka trompe Livia Peng. Photo: keystone-sda.ch

Il n'y avait dès lors plus à réfléchir: la Suisse allait devoir se ruer à l'attaque et avait un quart d'heure pour aller chercher l'égalisation et, donc, la qualification pour les quarts de finale. Les Suissesses, bien obligées, se sont lâchées et le public les a soutenues à fond pour aller chercher ce petit but qui allait tout (vraiment tout) changer et qui est venu d'une déviation de Riola Xhemaili à la 92e sur un centre-tir tendu de Géraldine Reuteler. Il restait alors cinq minutes d'arrêts de jeu à tenir et la Suisse l'a fait, cette fois sans trembler. La Suisse, miraculée, pouvait exulter dans un Stade de Genève transformé en volcan.

A cinq minutes près, littéralement, la Nati se serait retrouvée éliminée de son Euro après huit jours de compétition, mais sa détermination en a décidé autrement. Son tournoi ne pouvait tout simplement pas se finir ainsi, pas dans un tel stade, pas avec ce coeur immense. Direction donc les quarts, le vendredi 18 juillet, soit face à l'Espagne, soit face à l'Italie, au Wankdorf. L'aventure continue!